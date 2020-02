Eesti suursaadik Taanis andis üle volikirja

Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses meenutas Tema Majesteet Kuninganna Margrethe II oma suhteid Eestiga, mis algasid koolieas, kui ta õppis tundma Eesti lippu ning on jätkunud tänaseni – alles eelmisel aastal külastas ta teist korda Eestit. Eesti ja Taani on kaua aega olnud partnerid ja lähedased riigid, kus on hea leida samameelseid häid koostööpartnereid. Kaitsekoostöö on olnud olulisel kohal: ka praegu on Taani sõdurid NATO raames Eestis.