Madison: Hiina rikub suhteid Eestiga

«Kui Hiina suursaatkond arvab, et täiesti vastuvõetav ja normaalne on hakata teise riigi julgeolekuasutustele ette ütlema, mida nad võivad ohuallikatena käsitleda ja mida mitte, siis on nad väga valesti aru saanud,» kirjutas Madison sotsiaalmeedias.

«Kui seni on olnud Hiina ja Eesti suhted poliitiliselt üpris sõbralikud ja konstruktiivsed, siis selliste käikudega nad kahjuks midagi positiivset ei saavuta ning hoopis rikuvad neid tugevalt. Üks argument juures, miks mitte lubada Huaweil oma juuri Euroopas sügavamale ajada,» lisas Madison.

Hiina saatkond Eestis kritiseerib oma kodulehel Eesti välisluureameti hiljutist raportit, milles räägitakse muu hulgas Hiinast lähtuvatest ohtudest, kirjutas Postimees esmaspäeval.

14. veebruaril avaldatud postituses märgitakse, et Hiina saatkonnas loeti välisluureameti iga-aastast raportit hämminguga. Saatkonnas leiti, et raporti Hiinat puudutav osa on ignorantne ja kantud külma sõja mõtteviisist.

«Vaatamata edasistele suhetele Hiina ja Eesti vahel, näidatakse Hiinat ohtliku riigina, tuginedes alusetutele lugudele, moonutatud faktidele ning pahatahtlikele rünnakutele. See pole professionaalne ega vastutustundlik,» teatab Hiina suursaatkond.

Ühtlasi nõuab Hiina saatkond Eesti välisluureametilt «valeväidete parandamist, tuginedes faktidele, et poleks negatiivset mõju».

Välisluureamet kirjutab oma iga-aastases raportis, et maailm ei ole aastakümneid näinud välispoliitiliselt nii aktiivset Hiinat kui praegu. «Hiina laiem eesmärk on kehtestada oma maailma - vaade ja standardid ning kujundada seeläbi endale meelepärane rahvusvaheline keskkond.»