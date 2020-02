Kaitseministeeriumi arengukava panustab üksuste arendamisse

Luige sõnul on arengukava fookuses reaalselt mehitatud ja komplekteeritud lahinguvõimelised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused, mis on suutelised usaldusväärse eelhoiatuse alusel võimalikult lühikese etteteatamisega ja koos liitlastega ohule reageerima.

Ta lisas, et 2024. aastal on Eesti Kaitsevägi varustatud kaasaegsete side- ja juhtimissüsteemidega ning moodsate tankitõrjesüsteemidega, 1. jalaväebrigaadis koosseisus on kolm soomustatud pataljoni ning 2. jalaväebrigaad on kiiremini formeeritav ja mobiilsem.