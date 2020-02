Otse Postimehest ⟩ Janek Mäggi Huaweist: Eestil on Hiinast rohkem võita kui kaotada

Janek Mäggi on Huaweist puutunud kokku umbes kümnekonna inimesega ja kõik on jätnud talle meeldiva mulje. Eetika ja moraali probleemi suhtekorraldaja Huawei esindamisel Eestis ei näe. «Mina ja kõik meie töötajad käituvad igal juhul ausalt. Me ei tee midagi seadusevastast. Kui tahaksime ainult selliseid kliente teenindada, kes on alati pestud ja korralikud, siis meil polekski tööd. Kui inimesel pole ühtegi muret, siis ta ei lähe ju arsti juurde,» selgitas endine riigihaldusminister.

Hiina ettevõtte Huawei jaoks ei ole Mäggi sõnul tegelikult määrava tähtsusega see, kas Eestis lubatakse või keelustatakse nende tehnoloogia kasutamine 5G võrkudes. Reaalne eesmärk on laiem – Euroopa Liit. «Sarnane selgitustöö toimub enamikes Euroopa Liidu riikides,» vihjas ta Huawei lobitööle Euroopas. «Täna ei ole vähemalt avalikult Euroopa riikide seisukoht selles küsimuses ühtne ja seda ei olegi võimalik saavutada, sest enamus avalikke seisukohti on deklaratiivsed. Reaalsuses oleme Hiinast sõltuvad väga paljudes valdkondades,» sõnas Mäggi ja lisas, et julgeolekuhuvid ja liitlassuhted on küll olulised, ent Eesti ei peaks eelistama ühte tootjat teisele.

Janek Mäggi. Otse Postimehest. FOTO: Sander Ilvest

Ülemaailmse Kabeföderatsiooni presidendi sõnul erineb Eesti läbirääkimiste praktika suuresti mõjukate riikide stiilist. «Me võime siin mõelda, et mõjutame erinevaid protsesse, aga meie jõud on suures osas ikkagi näiline. Meile meeldib kiidelda, kui saame tõsta üles lipu ja öelda, et meie olime selle toreda asja taga, aga tegelikult langetati otsus ikkagi kellegi teise poolt,» lausus Mäggi. «Euroopa Liidu suur õnnetus on see, et võtmeriigid ei ole võimelised ühtsetes eesmärkides kokku leppima. Peamine näide on Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust, mis oli väga traagiline,» tõi ettevõtja välja.

Suhtekorraldusfirma Powerhouse eestvedaja nentis, et Huawei esindamine Eestis on neile töö nagu iga teinegi – lähtuma peab eetikast. «Suhtekorraldus on nagu erakorralise meditsiiniosakonna töö – mõnikord on patsient väga halvas seisus, aga arsti ei tohi minna närvi. Väga oluline on ise mitte muutuda patsiendiks. Peame oma tegevuses lähtuma eetilisest käitumisest ja oma klientidel ootame sama,» kinnitas Janek Mäggi.

Rasked ülesanded ei ole Mäggile võõrad. Varasemalt on nad esindanud näiteks naftafirmat Jukos. Toona juhtus aga nii, et Mihhail Hodorkovski pandi 2003. aastal vangi. «Kõikide selliste keeruliste tööde puhul me ei mõtle kunagi sellele, kas töö meeldib või mitte. Raske on iga kliendi kohta teha taustaanalüüsi. Kes oleks osanud näiteks kolm aastat tagasi arvata, et sellistes väga lugupeetud firmades nagu Swedbank või Danske Bank toimus rahapesu?» tõi suhtekorraldaja näite.