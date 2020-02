Politsei hoiatab: maapiirkondades on sagenenud kauplusevargused

Lõuna prefektuuri politseikolonelleitnant Margus Sassi sõnul on üsna tavaline, et öisel või varahommikusel ajal lõhutakse hajaasustusega piirkonnas kas kaupluse või tankla aken, või uks, tormatakse sisse, võetakse esimene kättejuhtuv ese ning põgenetakse.

Sassi sõnul sobib varastele kõik, mida saab kergesti kaasa haarata – kassaraha, sigaretid, alkohoolsed joogid, ka toidu- ja tarbekaup.

Politseijuht lisas, et sündmuskohtadelt kogutud info ning paarikümne varguse sarnane käekiri annab uurijatele põhjuse kahtlustada, et nende taga on samad isikud. Politseitöö kurjategijate tabamiseks jätkub.

Ta lisas, et kuivõrd kauplustesse ning tanklatesse on sisse murtud üsna robustselt, soovitab politsei kõigil poepidajatel oma ettevõtte turvanõuded üle vaadata, alustades akendest ja ustest ning lõpetades ukselukkude ning kassade ja seifide paiknemisega. «Kuigi osal vargusohvriks langenud kauplustest olid olemas ka turvakaamerad ning nende salvestiselt on politsei saanud uurimiseks väärtuslikku infot, soovitame teistelgi kaupmeestele ja ettevõtjatele omaltpoolt alati panustada turvalistesse valvesüsteemidesse, millest on takkajärgi kurikaela kindlaks tegemisel väga suur abi,» lisas Sass.

Politseijuht sõnas, et suureks abiks on ka turvaettevõtetega lepingute sõlmimine ning ka liikumisanduriga lisavalgustuse paigaldamine oma kaupluse juurde. «Iga lisavigur ja tegur, mille läbimiseks vargal aega kulub, on ettevõtja mõistes efektiivne, sest liialt pikk askeldamine äratab teistes inimestes kahtlusi ning tõmbab ka kõrvaliste tähelepanu,» loetles politseijuht poepidajate võimalusi oma vara kaitsta.