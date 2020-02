Tallinn toetab Georg Otsast kõnelevat dokumentaalfilmi 10 000 euroga

2020. aastal täitub Eesti laulja ja näitleja Georg Otsa sünnist 100 aastat. Selle sündmuse tähistamiseks on Osaühingul Estfilm Production valmimas dokumentaalfilm, mis on pühendatud Georg Otsa teatri- ja kontserditegevusele. Film portreteerib teda ooperi-, opereti- ja kontserdilauljana, intervjueeritakse mitmeid tema kaasaegseid Peterburi ja Moskva ooperiteatrites ning kolleege Estonia teatrist. Filmi stsenaariumi läbivaks osaks on Tallinna linna toel Estonia teatri juurde püstitatava Georg Otsa monumendi valmimise erinevad etapid. Dokumentaalfilm valmib 2020. aasta sügisel.