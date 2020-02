Endised jehoovakad: see on ajupesu

Jehoova tunnistajate kodulehel on selgitatud, et vanemad ei suru lastele usku peale, kuna see on igaühe vaba valik. Mainitud on, et isegi kui laps peaks vanemas eas ristimisest ja usu omaks võtmisest loobuma, armastavad vanemad teda sellegipoolest edasi.

Samuti on kodulehel korduma kippuvate küsimuste kategoorias kirjas, et koguduse endiseid liikmeid ei väldita. Välditakse juhul, kui liige rikub piibli moraalinorme ega kahetse. Ent kui peaks tekkima olukord, kus pereisa on eemaldatud, aga ülejäänud pere jätkab koguduses, ei juhtu suurt midagi - usulised sidemed küll katkevad, aga suhtlemine ja loomulik kiindumus on alles.

Endised jehoovakad räägivad aga teisiti. Joonas, kes koguduse liige enam ei ole, suhtleb nüüd pereliikmetest vaid õega, kes samuti pole koguduse liige. «Ma ütlesin ka oma vennale ja oma vanematele, et mina suhtlen teiega heameelega edasi, mina armastan teid edasi nagu oma pere,» rääkis ta «Pealtnägijale», «aga nii vend kui vanemad ütlesid, et ei, nemad peavad oma põhimõtteid tähtsamaks.»

Anonüümselt rääkinud praegune koguduse liige selgitas, et kui koguduses avaldatakse teade, et keegi pole enam liige, teavad kõik, et sellele inimesele ei tohi tänaval isegi tere öelda.