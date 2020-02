Linnavolikogu uuendas TTV põhikirja

Tallinna Televisioon põhikirja muudeti seoses kanali lahkumisega eelmise aasta sügisel üleriigilisest vabalevist. Sihtasutuse eesmärk on kaasaegsete kommunikatsioonivahendite kaudu mitmekülgselt ja loovalt kajastada sündmusi Tallinnas, pakkudes vaatajatele tasakaalustatud tõepärast informatsiooni ning arutelu olulistel teemadel.

Põhikirja uues redaktsioonis on lisaks sihtasutuse eesmärgile ja tegevusele kaasajastatud ka juhatuse ja nõukogu ülesandeid ja rolli sihtasutuse juhtimisel. Parandatud on põhikirja ülesehitust tervikuna ning välja on jäetud seadust dubleerivad sätted.