Eesti Nissan pääses koroonaviirusest

Hyundai sulges uksed Lõuna-Koreas, sest koroonaviiruse tõttu suletud Hiina tehased varuosi neile juurde ei tootnud. Ühendkuningriigis on hädas Jaguar Land Rover, kes on mõningaid varuosi saanud kohvritesse pakituna lennureiside abil, vahendas The Guardian .

Nissan Nordic Europe OÜ Baltikumi juht Margus Mikk selgitas, et Eesti ja Soome esindused on omavahel seotud, mistõttu kohalikud esindused eriti ei kannata. «Eestit see mõjutanud veel ei ole, meie varuosade Euroopa keskladu ja Soome vaheladu on piisavalt suured et tagada enamlevinud osade tarned,» kommenteeris ta. Viiruse mõjutusi tunnevad Eesti Nissani esindused vähesel määral. «Võrreldes koroonaviirusele eelneva ajaga on ainukeseks muutuseks tootmise paindlikuse vähenemine mõningal määral,» lisas ta.