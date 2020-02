Rohelised loodavad, et mahetoit muutub taskukohasemaks

«Otsus mahetoidu käibemaksu alandamise kohta 9 protsendini tuleks teha kiiresti, et põllumehed saaksid plaane tehes sellega juba lähiajal arvestada,» ütles Roheliste volikogu juht Aleksander Laane. «Me oleme Läti ja teiste maade kogemusi arvestades veendunud, et nii Eest riigil kui Eesti põllumeestel, loomakasvatajatel ja tarbijatel on mahetoodangu lisandumisest vaid võita. Eestimaist mahetoitu jätkub nii Eesti varustamiseks kui ekspordikski.»

Roheliste hinnangul nõudlus mahetoidu järele kasvab ja sellest saab üha olulisem majandusharu kogu maailmas. Seega on oluline Eesti põllumehi toetada, et Eesti tootjad sellest kasvust osa saaksid – kõik eeldused selleks on olemas. Veelgi olulisem on Roheliste hinnangul aga see, et mahetoit on kasulik nii inimese tervisele kui ka inimese eluks hädavajalikule keskkonnale: puhtale veele, mullale ja õhule.