Haigekassa mängib erakliinikutega sõlmitud lepingud ringi

Haigekassa ostab erakliinikutelt 2020. aastal 43,5 miljoni euro eest teenuseid, mis moodustab 6 protsenti eriarstiabi mahust, 94 protsenti on broneeritud haiglavõrgu arengukava haiglatele ehk suurhaiglatele, keda plaanitav hange ei puuduta.

Uued tingimused arvestavad haigekassa õppetundidega 2018. aastal läbi viidud hankel, kus riigihaiglatest kuni 15 protsenti odavama hinnaga uued tulijad tõrjusid kõrvale patsientide hulgas hinnatud (pikka aega töötanud) erakliinikud. Sel korral on teenusehinna pakkujapoolne allahindluse mõju hanketulemusele väiksem ning pakutav hind tohib olla kuni 10 protsenti odavam.

Erasektori hange kuulutatakse välja käesoleva aasta maikuus, pakkumusi oodatakse 2020. aasta juuliks ja võitjad otsustatakse sügiseks. Pakkujate vahel säilib pingerida, aga sinna pääsevad raviasutused, kes ületavad lävendi ehk eesmärgi taseme. Lävendid on erialapõhised ja haigekassa hindab pakkuja tehtud tegevusi, mitte lubadusi nagu eelmisel korral. Konkureerivatele raviasutustele on jäetud pikem aeg, et nad jõuaksid enda tegevuse kvaliteedimõõdikutega vastavusse viia. «Näiteks kui nahaarstil puudub protseduuri läbiviimiseks aparaat, mis annab hankel lisapunkte, siis jääb tal aega selle ostmiseks,» selgitas haigekassa partnersuhtluse osakonna juht Marko Tähnas. Hetkel ei ole veel kokku lepitud, kuidas jaguneb hankesumma lävendi ületanud raviasutuste vahel.