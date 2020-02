Arutelud ELi eelarve üle on vaevalised

Peaminister Jüri Ratas märkis, et eelarveläbirääkimised olid pikad ja rasked. Küsimustes nagu eelarve kogumaht, tagasimaksed ja paljud muud teemad on liikmesriikides eriarvamusi. Peaminister selgitas arvukatel konsultatsioonidel eile ja täna nii oma ametikaaslastele teistest liikmesriikidest kui ülemkogu eesistujale Charles Michelile Eesti prioriteete ja ettepanekuid. Siiski on Charles Micheli poolt esitatud eelarve ettepanekutega edasi liikumine olnud vaevaline, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.