Jüri Ratas: Eesti peab lisaks säilimisele ka arenema

Head siinviibijad!

Me oleme Tartus sada viiskümmend aastat tagasi alguse saanud üldlaulupeotraditsiooni ning saja-aastaseks saanud rahvusliku Tartu Ülikooli sünnipäeva tähistamisega kinnitanud oma kultuurilist järjepidevust, vahepealsele riigipausile vaatamata. Peame tunnistama, et eesti kultuur tervikuna ning üksiti võttes kirjandus, muusikaelu, kujutav kunst, teater ongi olnud selleks sideaineks, mis on aidanud meil lappida ajaloo ülekohtuselt tekitatud mõrasid.

Just kultuuris, millesse tuleb arvata ka haridus ja teadus, aga ka sport kui kehakultuur, oleme leidnud end ühise perena. Nii et, kui küsida, kus oleme ja kus on meie hingekodu, siis on selleks eesti keel, selles keeles kõnelevad Eesti maastikud ning kohavaimust inspireeritud looming. Kirsiks sellele piltlikult öeldes kultuurilise tordile on Tartu valimine Euroopa kultuuripealinnaks 2024 deviisi all «Ellujäämise kunstid», mis sobib aga niisama hästi ka Eestile tervikuna meie riigi ja rahva saatust silmas pidades.

Armsad kuulajad!

Üheks niisuguseks «ellujäämise kunsti» meistriks terves oma loomingus on ka Jaan Kross, kelle sajandat sünniaastapäeva me samuti mõne päeva eest tähistasime. Temalt laenangi nüüd ühe mõiste, mille laiendan järgnevaks arutluseks. Krossi ühe peateosena võetavas romaanis «Paigallend» räägib selle peategelane Ullo Paerand enne surma jutustajale, kelles võib ära tunda autorit ennast, ühest kummalisest gaasist, nimega «futuurium», mis teatud keemilistel asjaoludel võib plahvatada. Eesti keelde tõlgituna oleks tegemist tulevikuga, mis avaldub gaasilisel kujul. Ja kuigi romaanis ütlevad arstid «futuuriumi» olevat Paeranna fantaasia, on meie jaoks täna sellest kujundina võetavast ainest saamas reaalsus.

Ma pean mõistagi silmas ilmastiku ja laiemalt võttes kogu looduskeskkonna muutusi, mis on kaasnenud 19. sajandi lõpus alanud tööstusrevolutsiooniga ning viinud tänaseks meid kõiki globaalse kliimakatastroofi lävele. Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere on hiljaaegu Õhtulehele antud intervjuus öelnud, et siiani «oleme elus tänu sellele, et loodus on meie liitlane. Tulevikus ei pruugi enam see nii olla.» Ja tal on õigus. See tulevik, millest ta räägib, ongi juba siinsamas. ÜRO 2018. aasta lõpus avaldatud kliimaraport hoiatab, et üle pooleteise Celsiuse-kraadine tõus võib tuua kaasa selliseid tagajärgi, millega toimetulek käib inimestele üle jõu. Ennustatakse näiteks, et juba aastaks kaks tuhat ükssada võib merevesi tõusta 0,8–2 meetrit, mis tähendaks, et sajad miljonid inimesed peavad vahetama elukohta.

Aga kahe tuhande sajas aasta puudutab praegu Eestigi tasasel maal sündivaid põlvkondi. Seda, et muutunud on aastaaegade loomulik muster, kogeme tänavu vahele jääva talve näol. Tartu maraton tähendas sel aastal jalutuskäiku varakevadises looduses, laste kelgud on veel lumesahkade ja -labidatega keldrites ja kauplustes. Ega vist tihkaks isegi Lennart ja Ivan Andrus Kivirähki lavastusest «Meri ja Orav» käesoleval talvel unistada Soome kelgust, millega Viimsist üle lahe Tallinnas käia.