Päästjad on saanud tormi tõttu üle saja väljakutse

Päeva jooksul kuni kella poole üheksani õhtul on päästjad saanud üle 110 tormituultest tingitud väljakutse. Väljakutsed on valdavalt olnud seotud murdunud ja teedele või elektriliinidele kukkunud puudega.

Ilmateenistuse veetõusu haripunkt saabub Pärnus kell 22, kui veetase on prognoosi kohaselt 195 cm üle Amsterdami nulli. Haapsalus saabub kõrghetk kesköö paiku, kui tase on prognoosi kohaselt 170 cm üle Amsterdami nulli. Saaremaa veetase on allapoole kriitilist, kuid ka seal on paljud väikesed teeotsad ja ligipääsud takistatud ning endiselt soovitame vältida sinna liikumist.