Fotod ⟩ Peapiiskop Viilma: KFC keti omanikud ei pea lugu meie keelest ja rahvast

Peapiiskop Urmas Viilma külastas laupäeval KFC kiirtoidurestorani, mis on alates avamisest suurt kõneainet pakkunud. Viilma viitab asjaolule, et mitmed kliendid, kes inglise keelt ei kõnele, võivad ilma jääda mõnest KFC pakutavast teenusest - näiteks tasuta joogitopsi täitmisest.

Peapiiskop Urmas Viilma kirjeldab, kuidas ta otsustas laupäeval kiirtoidurestoranist tellida endaga kaasa ämbritäie vürtsikaid kanatiibu. «Arvestades tänast ilma, olin rõõmus, et sain jätta oma auto kohe sissepääsu lähedale, kuhu just meie saabudes tekkis üks parkimiskoht. Infotahvlilt sain lugeda, et parkimiskellaga saab parkida 45 minutit tasuta. Restorani sisenedes selgus, et oma roa ootajaid oli mitukümmend. Tellimine sujus siiski kiiresti ja sain müüjalt kätte oma ootejärjekorra numbri,» selgitab ta positiivset esmamuljet.

«Aeg kulus ja istusin kannatlikult ootama. Selle ootamise aja täitsin restorani seintele paigutatud KFC väärtuseid tutvustavaid plakateid ja kirju lugedes. KFC seinal on restorani omaaegne asutaja Colonel Harland David Sandersi, kelle sünnist möödub sügisel juba 130 aastat ja surmast 40 aastat, paar tsitaati,» ütleb ta Facebooki postituses ja seejärel kirjeldab nähtut: «Esimene Sandersi tsitaat annab teada, kui pühendunult restoraniketi asutaja valmivasse rooga ja seeläbi ka klientidesse oma eluajal suhtus. «Hoolimata sellest, kui palju oli mul kliente, valmistasin ma kogu kana käsitsi», annab teada valguskasti paigutatud Sandersi pildi kõrval olev tekst. Teise tsitaadiga KFC restorani siseseinal kiidab Sanders oma valmistatud roa kvaliteeti ja maitset: «Ma lõin oma salajase retsepti ja ausalt, mul on parim kana, mida suhu pista». KFC juhtlause annab ka teada, et roog on sõrmilimpsimapanevalt hea.»

Viilma kirjeldab, et eesti keel on esindatud vaid restoranimenüüs ja tellimisjuhistes. «Mis mind aga kiiresti seal oodates häirima hakkas ja siiani häirib, on see, et kõik need tsiteeritud tekstid ja lisaks mõned veel, on KFC restorani seintel ainult inglise keeles. Eesti keeles on restoranimenüü ja lisaks kaks suurte trükitähtedega ning käsklusena tajutavat teksti: TELLI ja SAA KÄTTE. Isegi joogiautomaadi kohal olev trükitähtedega suur tekst hüüab kõigile ainult inglise keeles «FREE REFILL»,» kirjutab ta.

Kuna nii mainekas toidukoht valib inspireerivateks tekstideks vaid inglise keele, tundis Viilma, et ettevõte hoolib peamiselt oma kanast. «Ootamiseks kuluski täpselt 45 minutit, nagu parkimiskoha juures olevale infotahvlile oli (eesti keeles) märgitud. See ooteaeg mind siiski ei häirinud. Olin selleks senise meediakajastuse pinnalt valmistunud,» kommenteerib ta ooteaega. «Mind hakkas aga lõpuks häirima see, et ülemaailmne KFC kiirtoidu restoranikett peab lugu väga oma kanast, kuid selle keti omanikud ei pea lugu meie eesti keelest ja eesti rahvast. Kui näiteks mõni minu eakatest sugulastest, kes inglise keelt ei mõista, läheb KFC restorani, et saada samuti ülemaailmse vürtsikate kanatiibade nautijate pere liikmeks, ei saagi ta kahjuks teada, millised on KFC ja tema asutaja Colonel Sandersi kliendi- ja toidusõbralikud väärtused. Ta ei saa ka teada, et kui tema karastusjook saab otsa, võib ta minna uuesti ja täitsa tasuta täitma oma joogitopsikut,» viitas ta ekslikule arvamusele, et kõik kliendid kõnelevad inglise keelt.

Olukorrast parema ettekujutuse saamiseks toob ta näited Maxima kaupluste ja Lido restoraniga. «Mõtlesin ka, kuidas suhtuksid kliendid näiteks sellese, kui Maxima poeketi kauplustes olevad reklaamtahvlid ja plakatid oleksid kõik leedukeelsed. Üsna häiriv oleks ilmselt seegi, kui populaarse Lido restorani kujunduses kasutatavatest restoraniketi väärtuseid esindavatest tekstidest saaksid aru ainult läti keelt mõistvad inimesed,» kirjutab ta. «Päris lõbus oleks aga siseneda mõne Korea autosid vahendava ettevõtte müügisalongi ja tutvuda seal autofirma väärtustega koreakeelsete plakatite vahendusel,» toob Viilma näite.