Lääne-Eesti veetase langeb ja tuul vaibub

Prognoos pidas kellaaegadega paika ning enamikus kohtades jõudis veetase haripunkti kella kümneks või üheteistkümneks õhtul. Südaööni on veetase ja lainekõrgused Heltermaal langenud, Pärnu veetase kõigub ning Haapsalus on tase samuti langemas. Saaremaal Roomassaares oli veetase kella üheks öösel veel tõusuteel.

Kui kella poole kümne ajal oli Pärnus mõõdetud veetase 166 sentimeetrit üle Amsterdami nulli, siis kella üheteistkümneks oli see pea 20 sentimeetrit langenud. Südaööks on veetase küll taas tõusnud kuue sentimeetri võrra, aga prognoosi kohaselt püsib see siiski languses. Esialgse ennustuse kohaselt oodati veetaseme tõusu pea kahe meetrini.