President Kaljulaid Maarjamäel: vabakonna vaba tahe ja südame sund viivad Eestit edasi

President Kersti Kaljulaidi sõnul on vabakonna keskmes alati olnud vabade inimeste vaba tahe ja südame sund, mis paneb meid muutma seda, mis peaks olema teisiti. «Just sellised vabad ja tegusad inimesed, kellele on antud märgata, mis võiks olla meie elus teisiti, kellele on antud oskus teisi kaasa haarata, et need ideed ühiselt ellu viia – just sellised inimesed on olulisimaks takistuseks ja esimeseks sihtmärgiks neile, kelle soov on kehtestada oma tõde. Kisendades teiste oma kinni matta,» ütles riigipea täna Maarjamäel Eesti kommunismiohvrite memoriaali juures toimunud tänuüritusel «Eesti südames».