Häädemeeste vallas hukkus veoautolt löögi saanud naine

Pärnu välijuht Alvar Vill ütles, et pimedal ajal peab liikluses olema eriti tähelepanelik nii sõiduki juht kui jalakäija, kindlasti peab veenduma, et teeületus on ohutu. «Kuigi naine kandis helkurit, ei olnud sellest antud juhul kahjuks abi. Autojuhi jaoks on kõige paremini näha helkur, mis ripub jalakäija põlve kõrgusel, näiteks kotisanga külge kinnitatud helkurit ei pruugi autojuht üldse märgata,» sõnas Vill.