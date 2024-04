Keskerakond küsib Ülle Madiselt opositsiooni õiguste piiramise kohta

«Õiguskantsler on rõhutanud, et sadade muudatusettepanekute esitamine, pikkade kõnede pidamine ja vaheaegade võtmine on oluline valijate eest seismise vahend,» lausus Anastassia Kovalenko-Kõlvart.

«Läbi selle seistakse mõne konkreetse, suurte majanduslike mõjudega või muul põhjusel esindatavale valijarühmale kõvasti korda mineva eelnõu vastu. Õiguskantsleri sõnul obstruktsiooni ei saa, ei tohi ega ole vaja keelata, kuna see on parlamentarismi osa. Obstruktsioonid konkreetsete eelnõude vastu on alati olnud ning see on andnud võimaluse kas jõuda koalitsiooniga kokkulepeteni või näidata valijatele, et nende huvide eest on seistud,» ütles ta.