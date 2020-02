Tallinn tähistab iseseisvuspäeva iseseisvusmanifesti ettekandmise ja valgusinstallatsiooniga

«Pärast labürindi avamist kutsume kõiki kella 17-ks Tammsaare kuju juurde iseseisvusmanifesti pidulikule ettelugemisele,» lisas Svet. «Et meie riigile aluse pannud deklaratsioon oli suunatud kõigile Eestimaa rahvastele, siis loevad seda oma emakeeles ette kümnete Tallinnas elavate rahvuste esindajad. See on lugupidamisavaldus 102-aastaseks saavale Eesti riigile ja seda maad oma koduks pidavale enam kui sajale rahvusele. Ettelugemises teeme pausi kell 18, et laulda Eesti vabariigi hümni ja jälgida samas olevalt suurelt ekraanilt presidendi iseseisvuspäevakõnet.»