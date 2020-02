Enn Eesmaa presidendi kõnest: Kersti Kaljulaid sarnaneb üha enam Lennart Merile

Küsimusele, mis mulje presidendi vabariigi aastapäeva kõne jättis, vastas Enn Eesmaa, et presidendil on õigus oma arvamust avaldada. «Selles mõttes on tänane president üsna palju ja üha rohkem hakanud sarnanema Lennart Meriga, kes oli võib-olla isegi veelgi kriitilisem oma aastapäeva-kõnedes,» leidis Eesmaa.

«President Kaljulaid on tark inimene, inimene, kes analüüsib, ei löö käega, ta ütleb alati sõna sekka ja ses suhtes ka mina kuulun nende hulka, kes ei pane pahaks, kui president kritiseerib,» märkis rahvasaadik.

Osa ministreid jäi presidendi vastuvõtust eemale. Eesmaa arvates tuleks ministritel lähtuda ikkagi sellest, et täna on Eesti Vabariigi, mitte presidendi sünnipäev. «Kui keegi jäi protestiks tulemata, siis ma arvan, et see on pisut lapsik,» arvas Eesmaa.