Raivo E. Tamm: kummaline, et alati tuuakse Andres eeskujuks

Presidendi kõne jättis Raivo E. Tammele manitseva mulje. Ta ei ole kindel, kas seda vaja oli. Samuti võrdleb ta enamjaolt «parema» tegelaskujuna nähtud Andrest Pearuga. «Ma hakkasin mõtlema, et kumb on see õigem mees. Kas Pearu või Andres? Mitu naist ja mitu last Pearu oma tegemistega surma viis, mitu Andres,» mõtiskleb ta. «Seal kohati tundub, et jah, see Andres on hoopis põikpäisem ja nürimeelselt põikpäine peaaegu. Kummaline on see, et alati tuuakse Andres eeskujuks.»

Aga kas need võrdlused tänapäeval on kohased?

Mina pigem näeks vastupidi. Miks me seda Andrest nii ülistame? Igaljuhul eestlaste jonn on see, mis meid on tänasesse päeva toonud. Ja minul on ka seda jonni küllaltki palju.

Samuti lisab Raivo E. Tamm, et Eesti võib saada täiskasvanuks umbes 1000-aastaselt: «Minna on veel palju. Ma arvan, et kui me tähistame kunagi Eesti Vabariik 1000, siis me võime öelda, et me oleme täisealised.»