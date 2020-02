Põlluaas vastuvõtule minemisest: ma ei ole ainult EKRE esindaja, esindan ka Riigikogu

Küsimuse peale, mis tundega presidendi kõne kuulati, kommenteeris Põlluaas, et Vabariigi aastapäeval kasutada mõndasid väljendeid on liiast. «Ma hästi ei toeta seda ideed, et Vabariigi aastapäeval peaks president oma kõnes torkima otseste väljenditega koalitsiooni ja tituleerima neid Pearudeks ja rohutirtsudeks. Noh, see ei jätnud head muljet.»

Põlluaas vihjab, et Eesti riigi heaolu on tagaplaanile jäämas: «Ma arvan seda, et Eestis me võiksime olla ikkagi sedavõrd sallivad, kui presidendi sõnu kasutada, et me austaksime ka teistsuguseid seisukohti. Mitte ei lööks need risti, kes leiavad, et me peame ikkagi seisma mitte ainult Gruusia, Ukraina ja teiste riikide territoriaalse terviklikkuse eest, vaid ka Eesti riigi eest.»