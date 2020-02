Kurtide ühingu juht: president oli oma kõnes aus ja otsekohene

Tiit Papp ütles Postimehele, et kui visuaalset pilti ei toetaks sõnaline tekst, siis ei saaks kurt inimene midagi aru. «Aga tõlgi abil saime natuke tuttavaks selle sisuga,» sõnas Papp.

Kuidas lavastus kõnetas? Pappi arvates oli lavastas ilus ja huvitava ülesehitusega, räägiti palju lindudest. «Aga ilmselt see sisu oli palju sügavam, kui mina esialgu võib-olla aru sain.»

Küsimusele, kas presidendi välja käidud mõtted on õiged, vastas Papp, et sellest võiks hästi pikalt rääkida. «Aga ma arvan, et president oli oma kõnes väga aus ja otsekohene.»