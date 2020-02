Terviseamet: Hiinast ja Põhja-Itaaliast saabunutel tuleks võimalusel 2 nädalat kodus püsida

Lisaks soovitab terviseamet tulenevalt viiruse 14-päevasest peiteajast riskipiirkondades viibinud inimestel võimalusel kaks nädalat kodus töötada ning õppida. «Loodame siinkohal tööandjate mõistvale suhtumisele, sest teistega kontakti vältimine peiteaja lõpuni on hetkel parim viis teiste nakatamist vältida,» ütles terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma, kelle sõnade kohaselt ei saa inimest peiteajal COVID-19 suhtes testida, sest labori tulemused on tõenäoliselt negatiivsed.

«Alles haigussümptomite ehk palaviku, köha, hingamisraskuste ilmnemisel saab arst reisianamneesist ja sümptomaatikast lähtudes otsustada, kas laboratoorne testimine on vajalik,» märkis Härma.

Kuigi haigussümptomite avaldumiseni on viiruse edasikandumise risk madal, tuleks riskipiirkonnast naasnul oma koduseid toiduvarusid võimalusel täiendada sõprade, perekonnaliikmete või toidukulleri abil.

Reisides tuleb järgida kätehügieeni nõudeid ning vältida lähikontakti inimestega, kellel on hingamisteede haiguste sümptomid (aevastavad, köhivad).

ECDC riskihinnangul on haigestumise tõenäosus Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi elanikkonna seas madal, riskipiirkonda (Hiina Rahvavabariik) reisijatele ja riskipiirkonnas elavatel inimestel on haigestumise tõenäosus kõrge.

COVID-19ga seotud sarnaste kogukonnapõhiste kohapealsete levikute riski, mida on täheldatud Põhja-Itaalias ja teistes Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna riikides ning Ühendkuningriigis, peetakse hetkel keskmiseks või kõrgeks.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) ei soovita piiranguid reisimisele või kaubandusele.

Vastavalt riikides kehtestatud juhudefinitsioonidele on maailmas 25. veebruari seisuga kokku registreeritud 80 134 haigusjuhtu, neist suurim osa Hiinas - 77 658 juhtu. Surmajuhte on kokku registreeritud 2 698, neist Hiina erinevates provintsides 2595. Euroopas on registreeritud kokku 276 juhtu: Itaalias 229 (3 sissetoodud ja 226 kohalikku), Saksamaal 16 (2 sissetoodud ja 14 kohaliku levikuga), Prantsusmaal 12 (5 sissetoodud ja 7 kohaliku levikuga, Ühendkuningriigis 13 (12 sissetoodud ja üks kohalik), Vene Föderatsioonis 2 (mõlemad sissetoodud), Soomes 1 (sissetoodud), Hispaanias 3 (sissetoodud), Rootsis 1 (sissetoodud) ja Belgias 1 (sissetoodud).