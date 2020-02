Postimehe arvamustoimetusega liitus kogenud ajakirjanik Erik Aru

Postimehe peatoimetaja ja vastutava väljaandja Mart Raudsaare sõnul on tal äärmiselt hea meel väga asjatundliku kirjutaja ja arvaja liitumise üle Postimehega. «Eriku muljet avaldav karjäär nii meedias kui erinevate ülikoolide juures annab kindlustunde, et temast saab tõhus täiendus Postimehe toimetusele,» lisas Raudsaar.

Erik Aru on töötanud ajakirjade Ajalugu, HEI ja Inseneeria peatoimetajana, Forbesi Eesti väljaande peatoimetaja asetäitjana, ajakirja TööstusEST toimetajana, Eesti Päevalehe tarbijakülgede toimetajana, Ärilehe majandusajakirjanikuna ja Harju Elektri müügijuhina.

Aru on olnud Tallinna Tehnikaülikooli ja EBS-i majandusõppejõud. Tal on Tallinna Tehnikaülikoolist magistrikraad rahanduses ja panganduses ning magistriga võrdsustatud bakalaureusekraad elektroenergeetikas, ühtlasi ta on Tartu Ülikooli majandusteaduse doktorant.