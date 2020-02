Kristina Kallas: tõrvikurongkäigust osavõtjad tahtsid mulle midagi öelda ja minu ülesanne on neid kuulata

Kristina Kallase arvates andis president oma sõnavõtus kirjanduslikele karakteritele, nagu Andres ja Pearu, oma tähenduse ja riigipea sõnum oli mõeldud kõikidele erakondadele. «See sõnum oli väga selge, kes on Andresed ja kes on Pearud. Kusjuures see ei jooksnud parteiliini pidi. Ma tahaks öelda, et neid Pearusid on meil kõikides erakondades ja kõik erakonnad on käitunud pearulikult. Ja paljudes erakondades on väga palju Andreseid,» rõhutas Kallas.