Politseinik sai Paldiskis juhtunud liiklusõnnetuses viga

«Soovin meie ametnikule kiiret ja valutut paranemist. Iga politseinikuga juhtunud õnnetus puudutab meid kõiki lähedalt ja tuletab meelde, et mõningaid õnnetusi ei saa ka parima tahtmise juures vältida,» sõnas sündmuskohal käinud prefekt Kristian Jaani. «Teeolud on üle Eesti väga rasked tiheda lumesaju ja libeduse tõttu ning oleme terve päeva vältel tuletanud autojuhtidele meelde ettevaatusabinõusid,» sõnas Jaani.

Kella 19.00 seisuga oli Häirekeskusele teatatud 107 liiklusõnnetusest, millest 63 on juhtunud Tallinnas ja Harjumaal. Nii täna kui ka järgnevatel päevadel on teed libedad ning seetõttu soovitame kõikidel autojuhtidel valida teeoludele ja oma oskustele vastav sõidukiirus. Samuti palume sõitudeks planeerida tavapärasest rohkem aega ning arvestada pikivahe hoidmisel, et pidurdusteekonnad on libeduse tõttu mitmeid kordi pikemad.