Taavi Rõivas: mis on see suur asi, mis EKRE ära teeb?

Taavi Rõivas kommenteeris saates, et koalitsioonis tegeletakse eelmiste valitsuste tööde lammutamisega. Sealjuures kirjeldas ta praeguse põhiprobleemina suuri lubadusi ent samaaegselt tegemata jäetud tööd.

«Miks EKRE nii palju selliselt rusikatega vehib või käredaid sõnumeid edastab, siis ma kahtlustan, et selle taga on see, et tegelikult sisulist programmi ei ole õnnestunud selle aasta jooksul, mis te olete valitsuse olnud, ellu viia,» ütles Rõivas. Ta lisas, et on proovinud jälgida, mida suurt koalitsioonierakond ära teeb.

Vastuseks Rõivasele viitas Henn Põlluaas esmalt EKRE ja Reformierakonna liikmete arvule: «Kui me vaatame kasvõi liikmete arvu, siis Reformierakonna liikmete arv väheneb pidevalt ja EKRE on ainus, mis kasvab,» ütles ta. Samuti ütleb ta, et tehtud on palju ja opositsioon eirab saavutatut. «Valitsus on tõepoolest väga palju ära teinud, lihtsalt selge see, et opositsioon keeldub seda tunnistamast ja tunnustamast,» ütles ta «Esimeses stuudios».

Mehed arutasid koostööst ning ühistest nägemustest. «Majanduse mõttes ma ütleks, et meil on Reformierakonnaga väga palju sarnaseid mõtteid. Siin oleks väga palju ühist» arvas Põlluaas. Samuti lisas ta, et reformide kolmapäeval esitatud eelnõud võiksid nemad EKREs isegi toetada, see kõik on vaid arutamise küsimus.

Rõivas nõustus, aga lisas, et majandus ei ole kahe erakonna erinevuse põhiküsimuseks. «Põhiküsimuseks on ikkagi väärtusküsimused ja on ka teatud määral ikkagi see poliitikategemise stiiliküsimus,» ütles ta.

«Valitsuskoostöö on kokku jooksmas,» lisas Taavi ja usub, et suuri algatusi sellelt koosseisult enam ei tule.