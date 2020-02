Kaheksa inimest ootab koroonaviiruse testi tulemusi

Täna hommikul selgus, et üks inimene põeb Covid-19 haigust. Teised on negatiivsed ja kaheksa inimest veel ootab testi tulemusi.

«Haigestunu on Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinikus arstide hoole all ja terviseamet tegeleb kontaktsete väljaselgitamisega. Meie raviasutused ja kõik pädevad ametkonnad on saanud juhised ja neil on valmisolek vajadusel tegutseda,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. «Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220.»