Raul Adlas: koroonaviiruse pärast venivad kiirabi väljakutsed pikemaks

Üheks probleemiks on ka see, et kiirabi väljakutsed venivad pikemaks. «See kindlasti meie igapäevast tööd natuke mõjutab, sest muud väljakutsed selle võrra jäävad ootele,» rääkis Adlas.

«Aga midagi teha pole, me peame inimeste ärevusega arvestama ja see on meie töö,» sõnas Adlas. Samas avaldas ta lootust, et koroonaviiruse põhjustatud ärevus vaibub ajapikku ja inimesed kasutavad rohkem telefoni, et meditsiinilist nõu küsida ja haiglasse saab viia ainult need, kellel on tekkinud tüsistused.