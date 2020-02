Fotod ⟩ Isamaa Tallinna piirkond valis uued juhid

Tallinna piirkonna senise esimehe Sven Sesteri sõnul võtab vastvalitud juhatus endale vastutuse 2021. aasta kohalike valimiste eest. «Uuel juhatusel seisavad ees olulised väljakutsed. Varasemased tulemused on näidanud, et kohalikud valimised Tallinnas mõjutavad olulisel määral valimistulemusi ka teistes Eesti kohalikes omavalitsustes. Seega ei avane 2021. aastal ainuüksi võimalus kukutada Tallinna pikaaegne keskerakondlik ainuvõim, vaid edukas meeskonnatöö Tallinnas aitab kaasa ka Isamaa heale valimistulemusele üle Eesti. Selleks, et see edu saavutada, tuleb uuel juhatusel alustada tööd juba täna,» ütles Sester.