Abilinnapea Betina Beškina endal süüd ei näe

Austatud linnavolikogu, austatud volikogu esimees!

Seisan täna siin kui Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea, kuid sellest tiitlist ülimaks pean oma rolli emana. Abikaasa, tütre ja õena. Ja olen õnnelik, et nende väärikate aunimetuste üle poliitiline jõud ei käi.

Võttes arvesse kõiki – enam kui nädala vältel ilmnenud täiendavaid asjaolusid ja fakte mõistan, et kannan omamoodi vastutust ja annan siin aru mitte ainult Tallinna linna, vaid kõigi omavalitsuste eest, mida on kokku ligi 70, kes ei kulutanud ära asendushooldusteenusteks eraldatud raha. Loodetavasti ei levi umbusalduste laine üle Eesti nagu koroonaviirus maailmas.

Usun, et ma ei ole ainus omavalitsuse esindaja, kes on kergelt öeldes – hämmeldunud selle üle, et meile heidetakse ette maksumaksja raha sihtotstarbelist kulutamist. Oleme pigem harjunud vastupidise kriitikaga.

Asendushooldusteenusele vahendite jagamisel ja tekkinud eelarve ülejäägi puhul ei saa me kindlasti kasutada termineid nagu «kokkuhoid», «mitte sihtotstarbeline raha kasutamine», «hoolimatu käitumine», «ettenähtud abist ilma jätmine».

Ma võin teile kinnitada, et kõik lapsed, kes on jäänud vanemliku hooleta, on kas perekodudes või hooldusperedes ja hoolduspered on saanud neid toetusi, mida omavalitsused peavad neile maksma. Lisaks Tallinnas on hoolduspered saanud lisatoetusi linnaosadelt. Ehk siis, kui lisavajadus tekkis, hoolduspere pöördus linnaosavalitsusse ja on saanud lisatoetusi.

Hoolimatu käitumine tähendaks minu hinnangul seda, kui omavalitsusel, kelle poole abivajaja pöördub, ei oleks tahtmist abi küsijale vajalikku teenust osutada.

Tuleb tunnistada, et selline olukord oleks võinud juhtuda kahe aasta eest Tallinnas, kui linn ei oleks aastal 2018 riigi eraldatud kolmele miljonile eurole lisanud omalt poolt veel miljoni. Meil jäi toona 300 000 eurot ülejääki, mis on alla kümne protsendi. See tähendab seda, et linn on taganud seda, et vanemliku hooleta lapsed on saanud teenusele. Ja kui linn ei oleks panustanud, siis oleks jäänud ülejääki, vaid oleks puudujääk 700 000 eurot.

Ma selgitan veelkord, et see ülejääk tekkis sellest, et Tallinna linn panustas omalt poolt kahel aastal miljon eurot. Siin on veel üks oluline aspekt. Me ei oska prognoosida seda, kui palju lapsi tuleb asendushooldusteenusele. See on kriitiline vajadus, mis võib tekkida ka öösel ja me peame olema valmis, et seda vajadust katta. Sellepärast on teatud reserv selleks teenuseks väga mõistlik. Kas see peab olema just nii suur, on teine küsimus. Aga pigem on siin kindlam, kui on teatud raha üle, et seda kasutada siis, kui tekib kriitiline vajadus.

Mulle on alati olnud sümpaatne eestlaste hoiak, suhtumine ja valmistumine homseks. Kuidas suvel kogutakse ja täidetakse salved talvevarudega ja talvel suveks vankrit. Just ettenägelikkus ja kasinus on aidanud esinevanematel üle elada raskeid aegu.