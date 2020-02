Tallinn ja TTJA alustasid e-sigarettide järelevalvet

Sarnaselt toidukaupluses ära peidetud suitsupakkidega, ei või ka e-sigaretid olla tarbijale nähtavad. Tubakaseaduse kohaselt on tubakatoote või tubakatootega seonduva toote jaekaubanduse müügikohas kõnealuse toote nähtav väljapanek ja selle kaubamärgi esitlemine keelatud. Eelnimetatud keeld ei laiene tubakatoote või tubakatootega seonduva toote müügile spetsialiseerunud jaekaubanduse müügikohas tingimusel, et müüdavad tooted ja nende tähistamiseks kasutatavad kaubamärgid ei ole nähtavad väljaspool müügikohta.

Kohalikul omavalitsusel on tubakaseaduse järgi õigus teostada riiklikku järelevalvet tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote jaemüügiga seotud nõuete täitmise üle oma haldusterritooriumil. Järelevalvealase tegevuse algatamise ajendas asjaolu, et mitmetes suuremates kaubanduskeskustes täheldati, et e-sigarettidega kauplejad ei täida tubakaseaduse nõuet, mille kohaselt ei tohi eelnimetatud tooted olla nähtavad väljaspool müügikohta.