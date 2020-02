Luik: pingete teravnemine Süürias Eestile sõjalist ohtu kaasa ei too

Olukorra teravnemine piirkonnas võib Euroopale tähendada rändesurvet, ent otsest sõjalist ohtu meie piirkonnas see kaasa ei too.

Mis puudutab aga võimalikku laiemat NATO-Venemaa vastasseisu, siis kaitseminister Jüri Luik ütles, et kuivõrd osapooled Süürias on praegu Türgi ja Venemaa toetatud Süüria armee, pole see otsene oht.

«NATO peab väga tähelepanelikult jälgima kujunevat olukorda ja vastavalt vajadusele võtma tarvitusele kõikvõimalikke kriisihaldusmeetmeid. Me ei räägi siin sõjategevusest, me räägime, toetusest, mis puudutab info jagamist, radarsüsteeme, palju-palju muud,» rääkis Luik.

Eesti mõttes teeb murelikuks, et konflikti laienemine viiks meie liitlaste tähelepanu sinna. Eesti välisluureamet märkis hiljutises raportis, et otsest ohtu Venemaa sõjaliseks tegevuseks meie piirkonnas pole, ent kui näiteks meie suurim liitlane Ameerika Ühendriigid oleks sunnitud end sõjaliselt siduma mõnes teises maailma piirkonnas, võib see innustada Venemaad siin aktiivsemaks muutuma. Luik ütles, et praegu sellist ohtu ei ole, meie valmisolek piisav ja informatsioon idapiiri taga toimuvast hea.