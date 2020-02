Paljudel Krabi kooli lastel pole peale vaheaega enam koolikohta

Võrumaa lapsevanem Katrin Pudersell võttis kõigi vanematega ühendust, et saada ülevaade, mis saab lastest edasi ning tuli välja, et umbes 13 last on praegu, kes siis hetkel otsivad veel lahendust, kellel hetkel veel ei ole esmaspäeval konkreetset kohta, kus nad õppima hakkavad, vahendas «Aktuaalne kaamera».