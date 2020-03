Eesti esimene koroonaviirusega patsient on paranemas

LTKH kommunikatsioonispetsialist Liisa Suba ütles esmaspäeval Postimehele, et kuna patsiendi terviseandmete puhul on tegemist delikaatsete isikuandmetega, siis vastavat infot ei ole võimalik avalikkusele jagada. «Küll aga saan öelda, et koroonaviirusega patsient on paranemas,» ütles Suba.