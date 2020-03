«Hoovid korda» projektile laekus Pirital rekordarv taotlusi

Taotlejate soovid on väga erinevad – uuest aiavõrgust ja liivakasti ehitamisest prügimaja rajamiseni. «Mul on hea meel, et taotluste hulgas on ka mitu energiasäästlikku ja rohelist eluviisi toetavat projekti. Näiteks soovib mitu korteriühistut korrastada õueala valgustust ning vahetada olemasolevad valgustid säästlikumate LED-valgustite vastu,» märkis Liinat.