Eesti ja Soome tõhustavad kaitsekoostööd võimearenduse ja hangete alal

Priki sõnul on Soome Eesti jaoks julgeolekuvaldkonnas äärmiselt tähtis partner. «Kuna Eesti ja Soome on naabrid, on igati loomulik arendada edasi meie riikide vahelist kaitsekoostööd nii õhus, maal, kui merel,» märkis Prikk pressiesindaja teatel.

Prikk tõi välja, et Eesti on koostöös Soomega hankinud olulisi relvasüsteeme ja masinaid, nagu liikursuurtükid K9 Kõu ja varasemalt ka õhuseireradareid. «Võimaluste otsimine ühishangeteks ja ühiseks võimearenduseks jätkub kindlasti ka tulevikus,» lausus Prikk. Ta lisas, et Eesti on huvitatud ka Soome ja Lätiga koostöö jätkamisest ühises projektis soomustransportööride väljaarendamiseks.