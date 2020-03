Lasnamäe saab uue linnaosavanema

«Linnavalitsus suhtub mõistvalt Andres Vääni otsusesse ja täname teda töö eest Lasnamäe linnaosa juhtimisel. Uuele linnaosavanemale on kõrged ootused nii linnavalitsusel kui ka kohalikel elanikel. Tal peab olema visioon Lasnamäe arengust ja energiat ning järjepidevust plaanide elluviimiseks. Loomulikult tuleb kasuks selle piirkonna hea tundmine ja selle eripäradega arvestamine. Vladimir Svet on näidanud, et ta suutis Kesklinnas rajada koostöö nii kohalike elanike kui ka partneritega ning seda hoida ja ma loodan, et ta suudab neid häid kogemusi ka Lasnamäel rakendada,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.