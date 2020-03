Tallinna alkoholipiirangud puudutavad ka kasiinosid

Kui esialgse plaani järgi ei pidanud öised alkoholimüügipiirangud kasiinosid puudutama, siis nüüd on ka hasartmängudele kehtestatud öine müügipiirang, kuid see on tunni võrra leebem kui tavaliste kõrtside puhul.

Alkohoolse joogi jaemüük kohapeal tarbimiseks on keelatud esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl kella 2–6. Laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl on alkoholi müük keelatud kella 3–7.

Kasiinodes ja ööklubides tohib alkoholi müüa tunni võrra kauem ehk tööpäevadele eelnevatel öödel kella 3–6, laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella 4–7.

Linnavalitsus alustas piirangute ettevalmistamist juba mullu septembris. «Pöördusime erinevate huvigruppide ja organisatsioonide poole ettepanekute saamiseks. Arutelu oli nii aktiivne, et seda tuli pikendada, kuigi esialgu taheti vastav eelnõu vastu võtta möödunud aasta lõpus. Arutelu käigus me ka uuendasime ja täiendasime esialgset plaani,» lausus linnapea Mihhail Kõlvart.

Ta lisas, et meelelahutusasutustes öise alkoholimüügiga kaasnevaid probleeme püüti lahendada erineval moel, sealhulgas ka läbirääkimiste kaudu. «Proovisime tegeleda konkreetsete baaridega. Aga kahjuks puutusime kokku sellega, et kui ühe konkreetse juriidilise isiku kohta tuli kohtuotsus, siis järgmisel päeval pandi see firma kinni ja samal aadressil alustas tegevust samade omanikega uus firma,» rääkis Kõlvart.

«Puutusime kokku ka sellise olukorraga, et läbirääkimiste käigus ettevõtted võtsid erinevaid meetmeid, sealhulgas turvakontroll, turvateenistuse kaasamine ja mõned piirangud. Ja kui läbirääkimised lõppesid, taastus vana olukord,» lisas ta.