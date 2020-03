Elo Mõttus-Leppik sattus koroonapuhangu keskmesse

Kohalikud töötajad ja elanikud tundsid muret, et alates märtsikuust on enamik turiste oma broneeringud tühistanud ja see toob kaasa suure majandusliku kahju. «Ma arvan, et itaallased on läinud koroonaviirusega seoses hulluks, see viirus ei ole nii surmav ja ohtlik. Kõikides apteekides on maskid otsas ja kui minna väljaspool siinset Trentino suusapiirkonda supermarketitesse, siis seal valitseb tühjus, sest kõik jooksevad poodi, et osta ära kõik, mis võimalik. Itaallased paraku hulluvad, kui nad arvavad, et midagi on väga halvasti,» rääkis Reporterile pizzarestorani teenindaja Viola. «Alates märtsikuust on enamik hotelle siin tühjad, kõik turistid on reisid tühistanud.»