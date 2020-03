President Kaljulaid arutas USA julgeolekunõunikuga kahe riigi koostööd

Julgeolekunõunik O’Brien toonitas omakorda, et Tallinnas toimuv tippkohtumine ning selle õnnestumine on kogu Kolme Mere algatuse tuleviku seisukohast võtmetähtsusega. Mõlemad kohtumise osapooled pidasid oluliseks Ameerika Ühendriikide võimalikult kõrgel tasemel osalemist sel sündmusel.

Lisaks kohtus president Kaljulaid ka president Trumpi nõuniku Ivanka Trumpiga. Sel kohtumisel keskenduti peamiselt naiste võimustamise ning tüdrukute tehnoloogiahariduse küsimustele. «Eestil on siin kogemusi ja töötavaid mudeleid, mida saame jagada ka Ameerika ja ülejäänud maailmaga. Näiteks liikumine Unicorn Squad, mis pakub tüdrukutele huviharidusena tehnoloogiaõpet. Leppisime kokku, et tihendame tulevikus selles vallas kahe riigi vahelist koostööd,» sõnas riigipea pärast kohtumist.

Kersti Kaljulaid on sel nädalal töövisiidil Ameerika Ühendriikides. Kuni kolmapäevani viibis ta Washingtonis, kus kohtus mitmete ministrite ja presidendi administratsiooni kõrgete esindajatega ning kõneles Ameerika-Iisraeli Avalike Suhete Komitee (AIPAC) kongressil digi- ja küberteemadel. Täna ja homme on riigipea New Yorgis, kus on kavas mitmeid ÜROga ja Kolme Mere algatusega seotud kohtumised. Riigipea naaseb Eestisse laupäeval.