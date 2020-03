Prokurör taotleb Kõmmari tapmises süüdistatavale vangistust

Põhja ringkonnaprokuröri Kelly Kruusimägi hinnangul on Karel Šmutovi (27) süü tõendatud ning talle tuleb mõista seitsmeaastane vanglakaristus.

Kaitsjad Sirje Must ja Anu Vilt leidsid, et Šmutov tuleb tapmise süüdistuses õigeks mõista.

Prokurör Kelly Kruusimägi sõnul on prokuratuur tõendeid hinnates seisukohal, et Raivo Rättele otsasõit ei toimunud juhuslikult ega olnud õnnetus, vaid süüdistatav nägi auto ees seisnud Rättet ja sõitis talle tahtlikult otsa.

Teates väideti, et Kivi tänaval ründas 48-aastane Rätte 27-aastast Šmutovit ja oma 40-aastast ekskaasat Palmit. Kohale jõudnud politseinikud leidsid sündmuspaigalt avariilise sõiduauto Audi A6, katkise aia ning selle juurest raskelt viga saanud Rätte.

Järgmisel päeval taotles prokuratuur kohtult Šmutovi vahistamist, kuid kohus sellega nõus ei olnud, kuna leidis, et too on varem kriminaalkorras karistamata ning tema pakkuminek pole tõenäoline.