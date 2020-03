Pressinõukogu mõistis Põhjaranniku õigeks

Liina Mihkelson kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad eksitavat infot, toimetuse hüpoteese ja võivad jätta lugejatele eksitava mulje. Kaebaja ei ole rahul, et tema arvamust ei küsitud ja seetõttu esitati eksitav info.

Põhjarannik vastas Pressinõukogule, et avaldatud faktid on tõesed ja lood sisaldavad kaebaja kommentaari. Leht märkis, et kaebaja ei ole toimetuse poole vastulause sooviga pöördunud, samuti ei vaidlusta ta fakte.