Tallinna linnavolikogu aseesimeheks valiti Helve Särgava

«Iga volikogu liikme kohustus on esindada oma valijat. Mitte lihtsalt esindada, vaid jälgida, et linnas toimuks kõik linnainimeste huvides ja seaduslikult. See oli ka minu eesmärgiks volikokku kandideerimisel,» ütles Helve Särgava. «Arvan, et volikogu aseesimehena saan rohkem panustada linnaelanike-maksumaksjate huvide eest seismisele, realiseerida mõtteid, kuidas korteriühistute tööd tõhustamaks muuta, ja aidata leida lahendusi lähisuhtevägivalla probleemidele. Loomulikult põhieesmärk: nii ilus linn kui Tallinn peab olema korrektselt juhitud,» lisas Särgava.