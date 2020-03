Desovahendite tootja: tehas huugab mitmes vahetuses ja tarned apteekidesse taastuvad

Eesti desovahendite tootja Chemi-Pharm tegevjuht Kristo Timberg rääkis «Ringvaates», et ettevõttele on viimaste nädalate arengud olnud kiired. «Just viimastel nädalatel näeme kümnekordset kasvu nõudluses ja põhiraskus ongi kiiresti reageerida sellele,» rääkis Timberg.

Küsimusele, miks on desovahendeid nüüd Eesti apteekideest nii raske leida, vastas Timberg, et tema arvates ei ole olukord siiski nii hull ja nõutud kauba saab vajadusel ikka kätte. «Suudame reageerida sellele ka ja oleme pannud tehase mitmes vahetuses tööle,» ütles saatekülaline.

Timbergi sõnul paistab apteekides oleva kaubavalik lihtsalt kõige rohkem silma. «See ei ole kunagi olnud meil põhifookus, me oleme alati olnud fokusseeritud meditsiiniasutustele, haiglatele.»

Aga kuna nüüd on paljud teised tootjad nö ära kukkunud, on desovahendid järgmisest nädalast taas kõigis Eesti apteekides saadaval, lubas Timberg. Tema sõnul on Chemi-Pharm pidanud ära ütlema mitmetele välisriikide tellimustele, kuna Eesti turgu peetakse siiski kõige olulisemaks. «Eelkõige Eesti, siis partnerid ja muu, mis me juurde saame võtta.»

Küsimusele, kas antispetikut on vaja iga hinna eest ja kõikjal kasutada, vastas Timberg, et paanikaks pole põhjust ning korraga tervet kastitäit desovahendit osta pole mõistlik. Timberg soovitab desovahendit käte puhastamiseks kasutada siis, kui on tuldud avalikust kohast ning võõraid esemeid puututud. Aeg-ajalt on mõistlik sellega autorool ja muud taolised esemed üle käia.