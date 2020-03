Telekanal PBK katkestab infosaate «Eesti uudised» tootmise

«Eesti uudised» on Eesti venekeelse elanikkonna seas populaarseim infosaade, mille tootjaks on ainus mitteriiklik teleuudisteteenistus Eestis. See on mittetulunduslik produkt, mis on toodetud eranditult BMA meediagrupi teenitud vahenditest. 2019. aastal küündis PBK uudistesaate televaatajate arv 55 000 inimeseni, teatas Fridenberga.