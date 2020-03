Valga lastekaitsjad sõitsid «Kuuuurija» toimetajale otsa

Kuuuurija näitas Postimehele videot, kus on näha, et toimetaja on küll auto läheduses, kuid ta ei omavolitse auto uksega. Lisaks on näha ka seda, kui toimetajale sõideti jala vastu, ning löögist kukkus mees maha. Valga vallavalitsus saatis välja pressiteate, kus on öeldud: «Vallaametnike sõnul üritas Meltsas avada autoust ning astus liikuma hakkavale sõidukile ette, tekitades sellega liiklusohtliku olukorra.»

Valga vallavanem Margus Lepik on kursis juhtumiga, kuid mitte detailidega. «No nende [lastekaitsjate] versioon, mis minul nende käest kuuldud on, on see, et nad läksid sinna korterisse rutiinset tööd tegema,» selgitas Lepik. Talle oldi öeldud, et toimetaja olevat terve aja sõitu takistanud.