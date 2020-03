Ilutulestikust loobumine tõi Lasnamäele koduomaniku sõbra tiitli

«Lasnamäe hoolib keskkonnast, peab oluliseks tagada linnaosa inimestele, lemmikloomadele ja lindudele ohutu ja mürtsuvaba jõuluaega,» ütles linnamajanduse osakonna juhataja Ain Orav. Ta lisas, et linnaelanike tagasiside ilutulestiku ärajätmise osas on olnud positiivne, mistõttu on kavas ka järgnevatel aastatel ilutulestikust loobuda.